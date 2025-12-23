В Свердловской области выявили "черных вдов", отправлявших новоиспеченных мужей на СВО

В Свердловской области обнаружили двух девушек, которых подозревают в обогащении за счет мужей, погибших на СВО. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Как передает ее слова "Интерфакс", так называемые "черные вдовы" заключали с мужчинами брак, а уже через два дня отправляли их на фронт. В случае, если супруг погибал, денежную выплату получали именно вдовы.

Мерзлякова отметила, что она вместе с сотрудниками аппарата уже изучили ситуацию и обратились за советом в правоохранительные органы. Материалы уже переданы следствию для дальнейшего ознакомления и возможного расследования.

Омбудсмен также рассказала, что чаще всего в текущем году к ней поступали обращения по теме СВО, после этого "по популярности" - мошенничество в сфере жилья, школьные издевательства над педагогами, миграционные вопросы, темы жилищно-коммунального хозяйства, аварийного жилья и проблемы с недобросовестными застройщиками.