В Перми мужчина обокрал реабилитационный центр для инвалидов, который сам же охранял

В Перми 49-летний уроженец Татарстана подозревается в краже из реабилитационного центра для инвалидов, который он сам же охранял. Мотивом преступления, по словам самого подозреваемого, стала задержка заработной платы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Сообщается, что в один из рабочих дней он похитил из центра три проектора, телевизор и ноутбук. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей стороне, составила около 220 тысяч рублей.

Мужчина не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном. Подозреваемый пояснил правоохранителям, что работодатель допустил задержку при выплате заработной платы. Фигурант решил компенсировать свои издержки похитив имущество центра. Бытовую технику он сбыл, а вырученные средства использовал по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.