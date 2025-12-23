В ХМАО надеются отсеять иностранцев при поступлении в колледжи

В Ханты-Мансийском АО со следующего года у местных выпускников 9 классов появится приоритет при поступлении в техникумы и колледжи, поскольку регион войдет в число тех, где продлится запущенный в этом году эксперимент по упрощенному поступлению в учреждения СПО.

Читайте также: Молодежь выбирает рабочие специальности

На днях Госдума приняла закон о расширении числа регионов-участников. К двум столицам и Липецкой области добавятся Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области и ХМАО. После 9 класса для поступления в колледж можно будет сдавать два ОГЭ, а не четыре. А ХМАО сам попросился войти в этот список. Сейчас в регионе есть проблема: очень большой конкурс в колледжи, в том числе поступают иностранные граждане.

"Но мы не всегда уверены каким образом они получили школьные аттестаты с высокими баллами по предметам", - сказал ТАСС директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

Теперь преимущество получат местные подростки. Это плюс и для работодателей, которые могут получить работников, считает чиновник.

В 2025 году ОГЭ сдавали более 180 тыс. девятиклассников по всей России, из них 26% заранее выбрали только обязательные предметы - русский и математику. То есть они заведомо не собирались идти в 10 класс. А всего колледжи и техникумы выбрали 63% девятиклассников. Иными словами, еще 37% сдавали четыре ОГЭ, но, вероятно, просто не смогли пройти в 10 класс и пошли в техникумы.