В Подмосковье курьеры начали "доставлять" в термосумках детей

В подмосковных Люберцах полиция проводит проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, на котором курьеры перевозят маленьких детей в термосумках для доставки еды. Детей не несут на спине, а перевозят на скутере.

На видео видно, как мужчина в желтой куртке одного из сервисов доставки еды и продуктов на скутере подъезжает к торговому центру. Из термосумки, прикрепленной к электроскутеру, он достает маленького ребенка. Следом приезжает еще один курьер и достает еще одного ребенка. Потом второй курьер забирает обоих детей и уходит с ними.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личностей правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении подмосковного полицейского главка.