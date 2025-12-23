Москва, Дубай и другие: в аэропорту Екатеринбурга назвали самые популярные новогодние направления

В предстоящие новогодние каникулы из екатеринбургского аэропорта Кольцово будет доступно 80 направлений.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, с 31 декабря 2025 по 12 января 2026 года самолеты из Екатеринбурга будут летать по 49 внутрироссийским маршрутам и 31 международному. Регулярные и чартерные рейсы выполнят более 30 авиакомпаний.

Лидерами по количеству рейсов из Екатеринбурга традиционно станут Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи и Новосибирск. На международных направлениях самыми популярными будут Дубай, Шарджа, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Душанбе и Ташкент.

Ожидается, что больше всего рейсов Кольцово обслужит в последний рабочий понедельник уходящего года – 205. В праздничные дни, по прогнозам, самым активным станет 10 января – в этот день запланирован 191 рейс.

Напомним, ранее в аэропорту Екатеринбурга назвали лидеров по летним перелетам в этом году.