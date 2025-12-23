В Чернушке пьяный водитель на "БМВ" напал на полицейского

В Чернушке возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нападении на полицейского, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, в ночь на 20 ноября 2025 года на одной из улиц города сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "BMW X3". Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В момент оформления протоколов 34-летний мужчина, пытаясь избежать ответственности, предпринял попытку скрыться на своем автомобиле. При этом, игнорируя законные требования полицейских, он применил насилие к одному из правоохранителей, который пытался его задержать, и причинил ему телесные повреждения.

В настоящее время по уголовному делу, возбужденному по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и сбора доказательств. Расследование продолжается.