Супругов из Нижнего Тагила будут судить за хищение 2,4 млн со спецсчета жильцов дома

В Нижнем Тагиле супруги предстанут перед судом за хищение свыше 2,4 млн рублей со специального счета многоквартирного дома. Оба обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвиняемый работает директором ООО "УК Содружество", а его супруга - директором ООО "Нейва". По версии следствия, директор УК изготовил липовые документы с недостоверными сведениями о выполнении подрядной организацией его жены работ по капитальному ремонту дома №56 по Уральскому проспекту. Якобы фирма занялась кровлей, отмостками и инженерными сетями холодного и горячего водоснабжения общего имущества.

Документы были отнесены в банк, который перевел со спецсчета, куда жильцы сдавали деньги на капремонт, более 2,4 млн рублей на специальный счет уже управляющей компании.

Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемые так и не признали. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.