Критику политиков и чиновников нельзя считать экстремизмом – Верховный суд

Пленум Верховного суда РФ постановил, что критику чиновников, политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политиков и общественных деятелей нельзя расценивать как экстремизм. Эти действия не могут считаться возбуждением вражды и ненависти.

На заседании Пленума судьям еще раз напомнили, что является экстремизмом: высказывания в пользу геноцида, массовых репрессий, депортаций и иных противоправных действий против представителей какой-либо нации, расы, религии или социальной группы.

Пленум указал и на другие аспекты рассмотрения дел судами: смягчающим обстоятельством можно считать рождение ребенка уже после совершения преступления, если обвиняемый участвует в его воспитании. Мигрантам с правом на работу без патента можно назначать принудительные или обязательные работы. А непризнание вины или отсутствие раскаяния нельзя считать отягчающим обстоятельством.