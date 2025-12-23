В России собран "один из самых значительных" урожаев зерна

Вице-премьер Дмитрий Патрушев высоко оценил работу аграриев и результаты собранного урожая.

"Урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 млн т, и он один из самых значительных в новейшей истории. Не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше", - сказал в интервью "Известиям" Патрушев.

Он ожидает, что после подведения итогов Росстатом подтвердятся рекорды по сборам зернобобовых культур, плодов и ягод, рапса и сои.