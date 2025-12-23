Россияне выбрали главным новогодним фильмом иностранную картину

Россияне назвали главные новогодние фильмы, без которых не проходит ни одно празднование наступление нового года. Абсолютным лидером стал "Гарри Поттер". Он потеснил на первом месте советскую классику – "Иронию судьбы". Третье место у фильма "Один дома", 35 лет остающегося в фаворитах рождественских праздников, передает ТАСС со ссылкой на исследования "Киона" и агентства Sidorin Lab.