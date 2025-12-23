В ХМАО три рыбака едва не погибли, оказавшись заблокированными в Lada Vesta

Группа рыбаков из Нижневартовска едва не погибла на 37-градусном морозе из-за блокировки автомобиля Lada Vesta. Об этом сообщает SHOT Проверка.

По данным канала, трое друзей отправились на рыбалку за город, оставив автомобиль на автозапуске. По возвращении они завели машину ключом, после чего водитель вышел из уже работающей Lada Vesta, захлопнул дверь и направился за уловом. В этот момент автомобиль заблокировал все двери, оставив мужчин на лютом морозе.

Только спустя три часа на помощь рыбакам прибыли друзья, которые с помощью специального инструмента вскрыли автомобиль. По словам водителя, причиной инцидента могли стать датчики открывания дверей (концевики), которые не сработали из-за сильного мороза, что привело к автоматической блокировке.