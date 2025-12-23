Mash: В Таиланде россиянин, выбросивший сына с катера, получил 12 лет тюрьмы

В Таиланде релокант из России получил 12 лет тюрьмы за то, что выбросил своего сына под винты катера, пишет Mash.

Мужчина был арестован в январе 2025 года. Инцидент произошел, когда россиянин с 13-летним сыном катались на катере по экскурсионному маршруту. В какой-то момент мужчина выбросил парня за борт. Подросток попал под гребной винт, ему повредило голову. Пострадавшего подняли на борт и экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

По данным Telegram-канала, несколько месяцев до трагедии мужчина страдал от депрессии. Он тяжело переживал развод и злоупотреблял запрещенными веществами. При этом их отношения с сыном знакомые описывали как теплые.