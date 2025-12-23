"Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию новые очистные сооружения на производственном объекте в Тюменской области

"Транснефть – Сибирь" завершило строительство и ввело в эксплуатацию очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод на нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС) "Тюмень" Тюменского управления магистральных нефтепроводов, сообщили Накануне.RU в "Транснефть – Сибирь".

Станция очистки производственно-дождевых сточных вод производства Тюменского ремонтно-механического завода (структурное подразделение "Транснефть – Сибирь") была построена взамен прежних, выработавших свой ресурс очистных сооружений. Тюменский ремонтно-механический завод с 2013 года реализует полный цикл по выпуску очистных сооружений, включая проектирование, промышленный инжиниринг, изготовление, испытание оборудования и сервисное сопровождение.

Производительность новой станции составляет 115 куб. м в сутки. Технологическая схема очистных сооружений НППС "Тюмень" предусматривает применение современных методов механической очистки напорной флотацией, безопасной реагентной обработки, фильтрования и обеззараживание сточных вод. Для повышения эффективности очистки сточных вод от коллоидных загрязнений используются минеральные коагулянты.

Основная часть технологического оборудования очистных сооружений размещена в здании. Накопительные резервуары, канализационная насосная станция отстоянных сточных вод, нефтеловушка, система канализации, наружные трубопроводы располагаются на прилегающей площадке.

Станция компактна и автоматизирована, позволяет очищать сточные воды до качества, соответствующего предельно допустимой концентрации веществ в водоемах рыбохозяйственного назначения.