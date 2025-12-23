23 Декабря 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Делегация тюменских волонтеров вернулась из Курска

Делегация тюменских волонтеров вернулась из Курска, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В ее состав вошли шесть человек, среди них участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей, педагоги, представители муниципальных Добро.Центров, Ресурсного Добро.Центра Тюменской области, серебряные волонтеры.

На протяжении гуманитарной миссии тюменцы работали в госпитале, проводили санитарно-гигиенические и уходовые процедуры – кормили и помогали переодевать бойцов, гладили постельное белье, раскладывали вещи, застилали кровати, мыли палаты, мебель, убирали мусор, утилизировали отходы и многое другое.

"За время пребывания в Курске для нас провели мастер-класс по оказанию первой помощи. "Волонтеры медики" рассказали и наглядно показали, как проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровь, накладывать жгут. Во внерабочее время удалось посетить спектакль "Непокоренный Курск", сообщила руководитель делегации, руководитель проектов Ресурсного Добро.Центра Тюменской области Яна Рафальская.

Поездка делегации Тюменской области была организована с целью реализации программы восстановления Курской области в рамках Общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ.

Также с гуманитарной миссией в Курской области находился руководитель "Молодой гвардии" Бердюжского муниципального округа Дмитрий Михайлов. Он занимался работами по закрытию теплового контура, помогал в восстановлении поврежденных домов мирных жителей, а также участвовал в обустройстве лагеря "Курский рубеж".

Теги: волонтеры, Курск, гуманитарная миссия


