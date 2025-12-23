Депутаты помогают исполнению новогодних желаний юных калужан

Депутаты Думы городского округа города Калуги присоединились к ежегодной благотворительной акции «Ёлка добра». В эти предновогодние дни исполнять желания стало уже доброй традицией. Депутаты также принимают в акции самое активное участие.

«Вместе с коллегами в ближайшее время исполним новогодние пожелания юных калужан. Это дети участников и ветеранов СВО, ребята из семей погибших участников спецоперации, а также дети с особенностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Постараемся создать для них праздничную атмосферу накануне Нового года», – прокомментировал председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.