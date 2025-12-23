На Украине военкомы и полицейские избили и похитили местного журналиста

Сотрудники ТЦК и полиции в селе Спасское Днепропетровской области избили местного журналиста Алексея Бровченко и его супругу, после чего увезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает депутат Рады Артем Дмитрук.

Все произошло на участке во дворе дома журналиста. Накануне ему разбили голову возле магазина, и он вызвал полицию. Вместе с полицией прибыли сотрудники ТЦК, которые набросились на журналиста и стали его избивать. Позже подъехала машина, из которой выскочили неизвестные и увезли его. Все попытки жены подать заявление о похищении были безуспешны - ей ответили, что проводятся мобилизационные мероприятия.

Местные жители считают, что произошедшее - это расправа с Бровченко за разоблачение коррупционных схем местных чиновников. Скорее всего, его отправят воевать за правящий режим. Такие случаи происходят на Украине ежедневно и в больших количествах, в том числе видеоролики об этом выкладывают в сети. В данном случае имела место еще и политическая расправа.

"Просто заказали убрать журналиста. Сейчас на Украине это норма. Так скажем, зеленый стандарт", - написал Дмитрук.