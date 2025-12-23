Трамп назвал газету The New York Times угрозой нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times угрозой национальной безопасности страны и "врагами американского народа". Она терпит неудачи и все время лжет, написал Трамп, который обвинил издание в "радикальной левизне".

Ранее Трамп также обвинял эту и другие газеты во лжи. В том числе The New York Times - после публикации репортажа о его здоровье в конце ноября. Также он подал иск на 10 млрд долларов к ВВС, обвинив компанию в предвзятом монтаже фильма и нанесении ущерба своей репутации. А вот газету The Telegraph поблагодарил за разоблачение сфальсифицированной ВВС речи о беспорядках в Капитолии.

Стоит отметить, что большинство крупных СМИ в США контролируется демократами и настроены критически по отношению к Трампу. При этом левая повестка в США имеет существенно иной смысл, чем в России. Она связана с "воукизмом", который предполагает покаяние перед мигрантами, гендерную идеологию и прочие "новые ценности".