Лучшие сотрудники "Россети Урал" получили награды в День энергетика

В День энергетика в "Россети Урал" прошло награждение лучших сотрудников компании, которые вносят значимый вклад в развитие электросетевого комплекса Урала и Прикамья.

Наград Минэнерго России, глав регионов присутствия и региональных профильных ведомств, ПАО "Россети" и ПАО "Россети Урал" удостоены более тысячи энергетиков. Торжества прошли на всей территории присутствия компании.

В Екатеринбурге с профессиональным праздником энергетиков поздравили и вручили награды губернатор Свердловской области Денис Паслер, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов и заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

"Традиционно уральские энергетики считались самыми сильными и ответственными в нашей стране. Ничего, к счастью, не изменилось. Вы – профессионалы, которые знают, как много зависит от электроэнергии. Именно ваш ежедневный труд позволяет нашему региону развиваться и строить планы на будущее", - подчеркнул Денис Паслер.

В Челябинске сотрудников электросетевой компании поздравили заместитель губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц и министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, "Россети Урал" уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала и системе адаптации молодых специалистов. В рамках праздничных мероприятий награждены лучшие наставники компании: опытные энергетики, которые не только демонстрируют высокий профессионализм, но и с большой самоотдачей передают опыт коллегам. Также за активную позицию и развитие молодежного движения "Россети Урал" были отмечены сотрудники компании и командиры строительных студенческих отрядов, бойцы которых ежегодно проходят практику на энергообъектах компании.

"Мы знаем, что энергетика – это не просто одна из отраслей промышленности, это пульс страны, гарант ее устойчивости и роста. Искренне рад, что мы с вами являемся частью этого масштабного процесса. Сила нашей компании в сплоченности, умении работать единой командой, поддерживать друг друга и действовать сообща. Каждый из вас – важная часть большой семьи "Россети Урал". И я горжусь тем, что работаю вместе с такими преданными и ответственными людьми! Сегодня я говорю спасибо каждому из вас, всем, кто вкладывает частицу своей души в нашу общую работу!", - обратился к коллективу компании генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.