Стартовали продажи в новом доме квартала "Первый Академ" в Екатеринбурге

АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") объявило о старте продаж в доме 3.3 квартала "Первый Академ". Он расположен на улице Краснолесья в пяти минутах пешком от ТРЦ "Академический", трамвайной остановки и Юго-Западного лесопарка. Удобные транспортные развязки обеспечивают быстрый доступ в центр города, на Объездную дорогу и Московский тракт.

Вся необходимая инфраструктура уже готова: рядом школы №16 и №19, детские сады, аптеки, магазины первой необходимости и уютные кафе.

Дом 3.3 состоит из 6 секций от 6 до 24 этажей. На каждом этаже предлагается по 6–8 квартир с разнообразными планировками — от компактных 29 м² до просторных 115 м². Отделка в двух вариантах: под ключ или white box. Одним из уникальных преимуществ являются панорамные окна высотой до 2,2 м, что в сочетании с потолками от 2,6 до 3,1 поможет создать ощущение и света в интерьере.

Во дворе реализована концепция открытого двора без машин, создающая безопасную и комфортную прогулочную пешеходную зону в эко-стиле. Двор оформлен с использованием натуральных материалов — дерева, песка, мелкой гальки и мульчи, что способствует гармонии с природой. В пространстве предусмотрены различные зоны отдыха и активности на свежем воздухе: детские домики и игровые площадки для малышей, воркаут-площадки и качели. В каждом дворе также отведено место для заливки катка зимой для идеального зимнего досуга.

Также в доме предусмотрены подземный паркинг и индивидуальные кладовые. Доступ к ним осуществляется с помощью лифта.

"Первый Академ" – новый семейный квартал на въезде в Академический. Хвойный массив Юго-Западного лесопарка и свежий воздух, оборудованная тропа здоровья и лыжня, близость трамвайной линии и удобный выезд в другие районы города – условия, привлекательные для горожан, которые ценят активную городскую жизнь, отдых и занятия спортом на природе", — отметила заместитель генерального директора АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Нина Голубцова.

Строительство квартала "Первый Академ" идет поэтапно, с 2023 по 2029 год. Сдача дома 3.3 запланирована на 4 квартал 2027 года. Заселение до 01.06.28. Цены на квартиры начинаются от 5,3 млн рублей. Доступны спецусловия: скидка за оплату наличными 15%, семейная ипотека 6%, базовая субсидированная ипотека от 6% на 5 лет и 12% на весь срок кредитования.