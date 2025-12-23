Зюганов восхитился Путиным и призвал следовать его примеру

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов восхитился способностью президента России "сплачивать общество". Выступая на пленарной сессии Госдумы Зюганов заявил, что "пример президента России Владимира Путина, который реагирует на каждую просьбу и замечание граждан, должен быть для всех поучительным".

Зюганов напомнил, что ранее "глава государства призвал обеспечить полный суверенитет, прорыв новых технологий и максимальное сплочение общества". По словам Зюганова, в настоящее время "сплочение происходит".

Зюганов не баллотировался в президенты России с 2012 года. До этого он участвовал в выборах главы государства в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах и всегда занимал второе место.