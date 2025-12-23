Мошенники украли у тюменцев свыше 24 миллионов рублей

За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 59 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 24 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 3,6 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон жительницы Тюменского района, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение и под предлогом предотвращения несанкционированного финансирования ВСУ убедили потерпевшую перечислить на подконтрольные им счета 3,6 млн руб.

Прокуратура Тюменского района организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.