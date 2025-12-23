В томском микрорайоне Южные Ворота введено в эксплуатацию здание новой поликлиники

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил о том, что здание новой поликлиники в Южных Воротах сдано в эксплуатацию. Этот современный объект здравоохранения, построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» сможет оказывать медицинские услуги для 20 тысяч жителей одного из самых быстрорастущих жилых районов Томска.

«Для новой поликлиники приобрели 521 единицу современного медицинского оборудования, включая маммограф, флюорограф, рентгенаппарат. Создали все условия для того, чтобы медикам было комфортно работать, а пациентам – посещать специалистов, проходить диспансеризацию, следить за своим здоровьем и получать лечение. Благодарю строителей, проектировщиков, департаменты строительства и здравоохранения», - сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров пояснил, что на данный момент процедура закупок медоборудования, специальной мебели и прочего необходимого для новой поликлиники в мкр. Южные Ворота уже завершены.. Средства на приобретение в размере 314,3 млн рублей были выделены из бюджета Томской области. Сейчас идет распределение по кабинетам. Кроме того, продолжается работа по подбору медперсонала в кадровый резерв. На сегодня укомплектованность врачами составляет около 82%, а средним медперсоналом - около 62%.

В поликлинике продолжается подготовка документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения, соответствующих лицензий на медицинскую деятельность. Это обязательные процедуры для того, чтобы медучреждение могло начать работу с пациентами. Уже в 2026 году поликлиника должна приступить к плановой деятельности.

Начало регулярной работы новой поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, значительно улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи жителям.