В томском микрорайоне Южные Ворота введено в эксплуатацию здание новой поликлиники

23 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Томская область
Фото: max.ru/oblast_zdorovya

В томском микрорайоне Южные Ворота введено в эксплуатацию здание новой поликлиники

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил о том, что здание новой поликлиники в Южных Воротах сдано в эксплуатацию. Этот современный объект здравоохранения, построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» сможет оказывать медицинские услуги для 20 тысяч жителей одного из самых быстрорастущих жилых районов Томска.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

«Для новой поликлиники приобрели 521 единицу современного медицинского оборудования, включая маммограф, флюорограф, рентгенаппарат. Создали все условия для того, чтобы медикам было комфортно работать, а пациентам – посещать специалистов, проходить диспансеризацию, следить за своим здоровьем и получать лечение. Благодарю строителей, проектировщиков, департаменты строительства и здравоохранения», - сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров пояснил, что на данный момент процедура закупок медоборудования, специальной мебели и прочего необходимого для новой поликлиники в мкр. Южные Ворота уже завершены.. Средства на приобретение в размере 314,3 млн рублей были выделены из бюджета Томской области. Сейчас идет распределение по кабинетам. Кроме того, продолжается работа по подбору медперсонала в кадровый резерв. На сегодня укомплектованность врачами составляет около 82%, а средним медперсоналом - около 62%.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

В поликлинике продолжается подготовка документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения, соответствующих лицензий на медицинскую деятельность. Это обязательные процедуры для того, чтобы медучреждение могло начать работу с пациентами. Уже в 2026 году поликлиника должна приступить к плановой деятельности.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

Начало регулярной работы новой поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, значительно улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи жителям.

Теги: владимир мазур, новая поликлиника, лицензии, пациенты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети