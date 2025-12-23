ЛДПР призвала автоматически снижать ставки по кредитам при уменьшении ключевой

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об автоматическом снижении процентной ставки по действующим договорам потребительского кредита при снижении ключевой ставки ЦБ.

Сейчас ничего подобного нет, а снижение ключевой ставки не приводит к снижению стоимости кредитов для населения. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорит, что это несправедливо.

"Почему открытые кредиты никогда не дешевеют? Ключевая ставка снизилась с 21% до 16%, но ранее оформившие кредиты люди продолжают платить втридорога, словно ставка и не уменьшалась", - написал он.

Законопроектом предлагается снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита при снижении ключевой ставки ЦБ в беззаявительном порядке пропорционально снижению ключевой ставки. При этом об автоматическом повышении ставок при повышении ключевой ставки не говорится, хотя такая возможность логически вытекает из смысла инициативы.

В настоящее время почти 13 млн россиян имеют по три и более кредитов, на них приходится почти половина всех долгов населения. Сегодня средний долг гражданина с просрочками достигает 185 тыс. рублей, а его средний ежемесячный доход лишь 58 тыс. рублей, приводит цифры лидер ЛДПР.

Хотя бы один кредит имеют 50 млн россиян. В среднем на одного жителя России задолженность перед банками составляет почти 500 тыс. рублей.