Роберт Фидаров: К томским врачам едут из других регионов

"Сегодня познакомился с замечательной семьей Остапенко — они уже в третий раз приезжают в Томскую область, чтобы родить здорового малыша!", - сообщил в своем телеграмм-канале начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

В этой семье 14 декабря родился долгожданный сын, которого назвали Ерофеем. В пятницу счастливый папа с двум старшими дочками встречал жену с малышом. Причем, обе девочки в этой семье также родились в томском Роддоме им. Н. А. Семашко. Сегодня Устинье уже 6 лет, а Лукерье 11 месяцев.

Как отметил Роберт Фидаров, семья проживает в Анжеро-Судженске Кемеровской области, но за медицинской помощью регулярно и неизменно приезжает в Томск. Это объясняется высоким уровнем томский медицинских специалистов, которые владеют современными методами обследования и удобная логистика.

Кстати, мама семьи Остапенко училась в томском университете, и, конечно, с городом у неё связаны самые светлые воспоминания. Это еще один аргумент, который побудил женщину своих детей доверить именно томским врачам.

"Отдельно хочется отметить добрую акцию роддома, которая стартовала сегодня– «Ёлка пожеланий». В день выписки каждая мама снимает с новогодней ёлки открытку с тёплым пожеланием на целый год вперёд. Пусть слова, которые сегодня достались Дарье, обязательно сбудутся для всей семьи Остапенко. Поздравляю родителей с рождением сына желаю здоровья всей семье, благополучия и счастья! ", - написал Роберт Фидаров.

И поблагодарил томских врачей за профессионализм, заботу и доверие, которое выбирают снова и снова.