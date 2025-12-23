Кабмин одобрил законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Правительство России поддержало законопроект об обязательной маркировке домашних животных и создании единого реестра питомцев на базе уже имеющегося у Россельхознадзора, передают "Ведомости". Но кабинет министров настаивает на доработке документа.

Законопроект осенью внесли в Госдуму три десятка депутатов во главе с председателем комитета по делам семьи Ниной Останиной. Авторы инициативы предлагают при постановке животного на учет подтверждать личность владельца, а также вносить в реестр сведения о здоровье и вакцинации животного. Минприроды утвердит варианты, с помощью которых можно будет маркировать животное (например, с помощью чипа). Если поправки будут одобрены, они вступят в силу с 1 марта 2026 года. Маркировку предлагается проводить за счет владельцев животных.

Правительство указывает, что в законопроекте не предусмотрена ответственность за уклонение от регистрации животных и не сказано, кто и как будет контролировать наличие регистрации у питомца.