В Томской поликлинике №10 заработала новая школа здоровья

Теперь для пациентов с артериальной гипертензией в поликлинике № 10 города Томска работает школа здоровья.

Всего с начала 2025 года в Томской области более 550 человек с диагнозом «артериальная гипертензия» уже прошли курс обучения в школах здоровья, которые функционируют на базе 8 медучреждений — в поликлиниках № 10 и № 4, Городской клинической больницы № 3, Верхнекетской, Каргасокской, Колпашевской, Кривошеинской, Тегульдетской районных больницах.

Так, например, в поликлинике № 10 медики ведут занятия для двух групп пациентов в день, курс занятий рассчитан на 5 дней. В ходе обучения врач по медицинской профилактике дает пояснения о необходимости соблюдения режима питания, рекомендуемого для пациентов с диагнозом артериальной гипертензии объёма физической активности, о влиянии стресса, обязательности соблюдения прописанного врачом медикаментозного лечения, соблюдении здорового образа жизни, отказа от вредных зависимостей.

«Почти сто тысяч жителей Томской области состоят на диспансерном учёте с диагнозом «гипертоническая болезнь». Обучение в школах здоровья позволяет повысить информированность пациентов, сформировать приверженность к назначенному врачом лечению, профилактике осложнений и повышению качества жизни», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Чтобы записаться в школу здоровья, необходимо обратиться в регистратуру медучреждения или по направлению лечащего врача.

Томские врачи также отмечают, что важным инструментом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, является прохождение диспансеризации и профилактического медосмотра в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Так как регулярные медицинские осмотры помогают своевременно выявлять факторы риска развития гипертонической болезни, соответственно, позволяют провести обследования, чтобы назначить эффективное лечение.

По всем вопросам диспансеризации можно получить информацию, обратившись на круглосуточную горячую линию, которая работает в Томской области. Специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения Томской области отвечают на вопросы граждан по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 или 122 (3).