23 Декабря 2025
Общество Свердловская область Челябинская область В России Оренбургская область
Фото: Евгения Субеева

"Чудо уже здесь": в трех регионах России стартовала акция Благотворительного фонда РМК

Новогодняя акция Благотворительного фонда РМК "Чудо уже здесь" стартовала сразу в трех регионах России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в этом году новогоднее чудо свершится почти для 16 тысяч детей из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей. Разноцветные конфеты, яркие игрушки, мишура – все это дарит детям ощущение чуда и заряжает праздничным настроением.

Новогодняя акция Благотворительного фонда РМК(2025)|Фото: Павел Табарчук

"Новый год – это особое время для всех нас. И подарки – важная часть праздника. Дети ждут их с нетерпением. Каждый год мы стараемся порадовать ребят и выбрать для них что-то вкусное и интересное. В этом году это будет два вида подарков: часть – сладкие подарки, а часть – наборы со сладостями и настольной игрой. Мы надеемся, что такой набор соберет за чашкой чая всех членов семьи и подарит тепло и уют", - рассказывает руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Новогодняя акция Благотворительного фонда РМК(2025)|Фото: Павел Табарчук

Впервые акция Благотворительного фонда РМК "Чудо уже здесь" была проведена в конце 2020 года, чтобы поддержать семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию во время пандемии. С тех пор это стало доброй традицией – создавать ощущение сказки и дарить новогоднее чудо детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

Новогодняя акция Благотворительного фонда РМК(2025)|Фото: Павел Табарчук

Развозить подарки помогают добровольцы Волонтерского центра РМК "Сила Урала". Чтобы создать атмосферу праздника, волонтеры на время перевоплощаются в Дедов Морозов и Снегурочек.

Новогодняя акция Благотворительного фонда РМК(2025)|Фото: Евгения Субеева

В семье Анны Райзих восемь детей. Две старшие дочери уже студентки, младшая только пошла в школу, еще пятеро совсем маленькие и ходят в детский сад. И конечно, купить всем подарки – дело нелегкое.

"Подарки к Новому году – это всегда приятно, это сразу дарит ощущение праздника, сказки. Детям это надо. С такой большой семьей, как у нас, не заскучаешь! Поэтому любое внимание для них – это важно", - поблагодарила многодетная мама Анна Райзих.

Новогодняя акция Благотворительного фонда РМК(2025)|Фото: Евгения Субеева

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году. За годы его работы поддержку получили более 400 тысяч человек.

Теги: акция, подарки, РМК


