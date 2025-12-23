Юрий Моисеев поздравил калужан с наступающими новогодними праздниками

От имени депутатов Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев поздравил калужан с наступающим 2026 годом и светлым праздником Рождества Христова!

"Новый год – это самый любимый, добрый и долгожданный праздник. Он дарит веру в перемены к лучшему и надежду на исполнение самых заветных желаний. Уходящий год был наполнен значимыми событиями и трудовыми достижениями. Благодаря вашему плодотворному труду и любви к родному городу мы смогли реализовать важные проекты, сделать Калугу ещё комфортнее и красивее", - говорится в поздравлении Председателя Думы городского округа Калуги.

Юрий Моисеев поблагодарил также всех земляков, которые сейчас отстаивают национальные интересы нашей страны, укрепляет её безопасность, исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

"Отдельная благодарность семьям наших защитников, которые мужественно переносят все трудности", - подчеркнул он.

Председатель Думы городского округа города Калуги пожелал калужанам крепкого здоровья, благополучия и прекрасного новогоднего настроения!

"Пусть наступающий 2026 год принесёт в каждый дом счастье, мир и процветание, будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений и побед!", - говорится в поздравлении.