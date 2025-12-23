Беспилотники ВСУ атаковали Буденновск, в промзоне начался пожар

Украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Губернатор добавил, что есть возгорания на территории промзоны.

Минувшей ночью на территории Ставропольского края была объявлена беспилотная опасность.

Как сообщает Минобороны РФ, средства ПВО за прошедшую ночь сбили 29 украинских дронов над российскими регионами, семь из них - над Ставропольским краем.