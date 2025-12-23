23 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пять детей и двое взрослых пострадали при пожаре в Ивделе

В Ивделе (Свердловская область) в жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадало семь человек: двое взрослых и пять детей. Еще двое были спасены из огня. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным спасателей, огонь охватил 60 кв.м. жилья по улице Першинская. Горели кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество частного жилого дома. 57 минут 12 огнеборцев при помощи трех единиц техники тушили пожар. Спасены два человека. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Всего за последние сутки в регионе произошло 11 пожаров, шесть из которых в жилом секторе. В селе Бруснятское по улице Пушкина сгорел частный дом площадью 152 кв.м. Пожар тушили больше двух часов. В поселке Сосьва по улице Луначарского на 100 "квадратах" повреждены огнем: перекрытие, кровля жилого дома и надворные постройки. Возгорание ликвидировано за 42 минуты 8 пожарными. В садовом товариществе "Спортодежда" поселка Медный горел мусор в неэксплуатируемом здании на 30 кв.м. Возгорание удалось ликвидировать менее, чем за полчаса.

К счастью, ни в одном из этих пожаров никто не пострадал.

Спасатели настаивают на приобретении и установке автономных пожарных извещателей, которые позволят вовремя обнаружить дым и издадут громкий сигнал, разбудив жильцов дома даже ночью. Именно отсутствие такого оборудования нередко способствовало трагедии.

Теги: МЧС, пожар, пострадавшие


