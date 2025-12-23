Создатель игры Call of Duty разбился насмерть на своем Ferrari

Легендарный разработчик компьютерных игр, таких как серия Call of Duty, Винс Зампелла разбился в автокатастрофе в Лос-Анджелесе. Он и еще один человек погибли, когда Ferrari 296 GTS влетел в бетонное ограждение у дороги на огромной скорости. Момент автокатастрофы сняли на видео очевидцы. Зампелле было 55 лет, у него осталось трое детей.

ЧП произошло на шоссе Angeles Crest Highway. Сообщается, что дорога была открыта в августе этого года после ремонта. В правоохранительных органах сообщили, что автомобиль двигался в южном направлении, когда "по неизвестным причинам съехал с дороги, врезался в бетонное ограждение и полностью сгорел". "Пассажира выбросило из автомобиля, а водитель остался заблокированным. Оба скончались от полученных травм", - говорится в полицейском релизе.

Los Angeles Times пишет, что Зампелла был известным коллекционером спортивных автомобилей, часто посещал автомобильные гонки.

Ferrari 296 GTS 2026 года — это гибридный кабриолет, оснащенный 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и электромотором, суммарная мощность которых составляет 819 лошадиных сил.