Рособрнадзор приостановил лицензию Шанинки

Рособрнадзор приостановил лицензию Шанинки, следует из реестра лицензий на сайте ведомства.

Это означает, что вуз не сможет осуществлять обучение студентов. Учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения страны на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения — формы, курса и стоимости, сообщает "Коммерсант".

В ноябре Рособрнадзор отозвал у Шанинки аккредитацию по четырем образовательным программам.

В 2023 году ректор учебного заведения Сергей Зуев покинул свой пост. Его сменила Мария Сигова. Таково решение собрания учредителей учреждения.