Жертвы мошенников теперь могут подавать иски о возмещении ущерба в суд по месту жительства

В России пострадавшим от телефонного мошенничества стало проще подать в суд за возвратом денег.

Конституционный суд постановил, что иск можно направлять в суд по месту жительства самой жертвы, а не банка-ответчика. Поводом для этого решения стала жалоба жительницы Ставропольского края, лишившейся 235 тыс. руб. При попытке вернуть средства через суд она столкнулась с необходимостью ехать в Московскую область, где зарегистрирован банк, в который аферисты перевели деньги.

КС признал эту норму ГПК не соответствующей Конституции и обязал законодателей её изменить. Эксперты называют это решение стратегическим шагом в защите жертв киберпреступлений: теперь не потерпевший должен искать ответчика по всей стране, а номинальный владелец счета (часто банк или платежный сервис) будет вынужден объясняться в суде по месту жительства пострадавшего, сообщает "Коммерсант".

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" сообщил, что эффект от мер, предпринимаемых властями по борьбе с телефонным мошенничеством (например, блокировка видеозвонков в Telegram и других мессенджерах), есть.