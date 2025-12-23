Стало известно о размещении Китаем ракет на границе с Монголией

Согласно новому докладу Пентагона, Китай разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 у границы с Монголией.

Ракеты находятся в трёх шахтных пусковых установках. Хотя о самих шахтах было известно и ранее, количество ракет в них раскрыто впервые. В документе указывается, что Пекин избегает диалога по контролю над вооружениями. Причины такого размещения не поясняются, а финальная версия отчёта для Конгресса может быть скорректирована, сообщает Reuters.

Ведомство также оценивает ядерный арсенал КНР в 600 боеголовок, отмечая замедление темпов его наращивания. Однако к 2030 году Китай планирует увеличить их количество до 1000.

Кроме того, в докладе содержится оценка, что Китай может быть готов к силовому разрешению тайваньского вопроса к 2027 году. Одной из рассмотренных в документе стратегий называется нанесение ударов на удалении до 2000 морских миль от своих берегов для сдерживания США.