С индустрией детских товаров в России просто беда, - Буцкая

В Госдуме назвали "крайне сложной" ситуацию с производством и торговлей российскими игрушками. Они не выдерживают конкуренцию с иностранной продукцией, производителей притесняют на маркетплейсах, а ритейлеров детских товаров в офлайне почти нет.

"К огромному сожалению правительство России так и не внесло в парламент законопроект о "российской полке". Эту идею отложили. Но мы должны рано или поздно начать притворять ее в жизнь. Чтобы, например, на маркетплейсах российские детские товары были в приоритете. С индустрией детских товаров в России просто беда. Очень мало магазинов детских товаров. Есть, конечно, маркетплейсы. Но производители российские очень ругаются на маркетплейсы: они вынуждены платить огромные комиссии этим платформам. Очень сложная ситуация", - заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, детей и материнства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Проект "Российская полка" предполагает обязательное выделение минимальной доли полочного пространства в торговых сетях для непродовольственных товаров отечественного производства. Инициатива направлена на создание равных конкурентных условий для российских производителей и продвижение национальных брендов на внутреннем рынке. При этом правило не ограничивает присутствие иностранных товаров — они продолжат быть представленными на полках магазинов и маркетплейсов наряду с российской продукцией.