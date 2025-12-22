22 Декабря 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

В Екатеринбурге открыли обновленную женскую консультацию в ЦГКБ №3

В Екатеринбурге после капитального ремонта открыли обновленную женскую консультацию Центральной городской клинической больницы №3 на улице Братьев Быковых. В торжественном мероприятии приняла участие замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Обновленная женская консультация Центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

"Этот год у нас прорывной с точки зрения амбулаторной службы. В числе прочего будет открыто пять новых женских консультаций в небольших населенных пунктах Свердловской области, где раньше работал, как правило, один врач акушер-гинеколог. Сейчас мы создали профильные подразделения, где есть и прием врача, и диагностическая база. В Екатеринбурге занимаемся ремонтом женских консультаций, одну из которых сегодня открываем", — сказала министр.

В женской консультации появилось новое оборудование, современный ультразвуковой аппарат, технологичная операционная и кабинет психолога. Также, по словам Савиновой, необходимо предусмотреть обустройство кабинетов для социальных работников и священнослужителей. Министр поблагодарила девушек, которые были вынуждены на протяжении нескольких месяцев посещать женскую консультацию по другому адресу и дали возможность провести капитальный ремонт.

Обновленная женская консультация Центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Обновленная женская консультация Центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Своим мнением также поделилась одна из посетительниц консультации Юлия.

"Думаю, не только я, но и все остальные пациентки тоже ждали открытия, потому что все знают о том, что посещение женских консультаций - это обязательно. Посмотрите разницу между тем что было, и как здесь сейчас уютно, красиво стало. Конечно, мы все рады, что мы можем прийти сюда и не сидеть в очередях, спокойно по записи попасть к нужному специалисту, очень удобно комфортно и красиво", - сказала Юлия.

В подразделении проходит диагностику и лечение более 19 тыс. жительниц Железнодорожного района. Стоимость ремонтных работ составила 21 млн рублей.

Теги: Екатеринбург, ЦГКБ №3, женская консультация


