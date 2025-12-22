Елена Лопаева обжалует решение об условном осуждении с испытательным сроком

Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева обжалует решение об условном осуждении с испытательным сроком, сообщает Properm.

Ранее суд назначил бывшему чиновнику два года испытательного срока с запретом менять место жительства и выезжать за пределы Перми. Лопаева не согласилась с этим приговором. Апелляционные жалобы, поданные ею и ее адвокатом, приняты к производству Индустриальным районным судом Перми. Они касаются отказа в освобождении от неотбытой части наказания и в снятии судимости.

Параллельно продолжается процедура банкротства Лопаевой. В ближайшее время на торги будет выставлена ее недвижимость: два коммерческих помещения в Ленинском районе Перми и в Мотовилихе, а также земельный участок в поселке Хохловка. Общая оценочная стоимость этого имущества составляет 38 миллионов рублей.