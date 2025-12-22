В МИД РФ предупредили США об ответе на возможные испытания ядерного оружия

Россия будет реагировать зеркально, если США начнут тестирование ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если речь пойдет о возвращении США к полноценному, взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

5 ноября президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он уточнил, что Россия не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В начале ноября США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это произошло через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о планах возобновить ядерные испытания.