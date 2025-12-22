Алексей Текслер укрепил позиции в федеральных рейтингах влияния губернаторов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднялся на восьмое место в "Рейтинге влияния глав субъектов РФ", который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам декабря. Глава Южного Урала вошёл в группу лидеров с "очень сильным влиянием" и завершил год с положительной динамикой.

Эксперты отмечают, что рост позиций связан с активной работой главы региона в социальной сфере. В декабре 2024 года Алексей Текслер провёл объезд социальных объектов Челябинска в рамках подведения итогов Года семьи.

Отдельно выделяется развитие программ помощи участникам специальной военной операции и их семьям, которые продолжают реализовываться в регионе.

Положительно на оценку работы губернатора влияет и его деятельность на федеральном уровне, в том числе участие в работе Государственного совета и продвижение интересов Челябинской области.