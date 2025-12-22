22 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Урале юристы вернут вдове участника СВО полмиллиона за некачественно оказанную помощь

В Белоярском вдова участника СВО добилась возвращения полумиллиона с юридической фирмы, которая не оказала надлежащую помощь ее семье. Вопрос о возврате средств и выплате компенсации пришлось решать через суд.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, все началось в конце 2023 года, когда Алексей (имя изменено) заключил договор с Минобороны РФ и ушел на СВО. В сентябре 2024 года его супруга обратилась в ООО "ЮК "Сергей Барсуков и партнеры" для расторжения договора, так как имея инвалидность и ребенка на руках не могла справляться без помощи мужа. Фирма должна была помочь составить процессуальные документы и, при необходимости, представить интересы супруга в органах военной прокуратуры, Министерстве обороны РФ, войсковой части, военном суде. За это свердловчанка заплатила 500 тыс. рублей.

В следующем месяце Алексей погиб и вдова написала претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть ей деньги, однако получила отказ. Тогда в дело вмешался прокурор, который обратился с иском в суд, потребовав с ООО "ЮК "Сергей Барсуков и партнеры" не только возврата средств, но и 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф.

Ответчик в суде с иском не согласился, заверив, что клиентке была оказана устная консультация, изучена и обобщена судебная практика, составлен рапорт на имя командования части. Он считал, что работа по договору была проведена надлежащим образом. Однако суд, ознакомившись с документами, посчитал иначе. Юридическая фирма направила в воинскую часть рапорт без приложения надлежащих документов – заключения МСЭ о нуждаемости истца в постоянном постороннем уходе. Юристы конторы даже не проинформировали женщину о том, что такие документы необходимы. Следовательно, ответчик оказал услугу, которая изначально не могла обеспечить защиту прав истца и ее супруга.

По решению суда, кроме расторжения договора и возврата средств, юристы были обязаны выплатить бывшей клиентке 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, 255 тыс. рублей штрафа и 23,1 тыс. рублей госпошлины - всего 765 тыс. рублей.

Ответчик не согласился с решением и обратился уже в Свердловский областной суд, но и там не получил поддержки. Решение Белоярского районного суда оставлено без изменения. ООО "ЮК "Сергей Барсуков и партнеры" обязано выплатить женщине 765 тысяч рублей.

