22 Декабря 2025
Экономика Кировская область
Фото: trudkirov.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал главным проектом года привлечение молодежи на производство

Кировская область занимает 1 место в Приволжском федеральном округе по уровню занятости молодежи. Всего в регионе проживает почти 52 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ежегодно в области реализуют мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В этом году временная занятость была организована для более 7,5 тысяч подростков. Из них в реальный сектор экономики трудоустроено 1500 подростков, в том числе почти 300 человек – на предприятия ОПК. Остальные подростки преимущественно трудоустраиваются в общеобразовательные организации в свободное от учебы время.

александр соколов, совещание(2024)|Фото: kirovreg.ru

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что, по оперативным данным Росстата, за III квартал 2025 года уровень занятости молодежи в возрасте 15-24 лет в Кировской области составил 41,4%. Это 1 место в ПФО и 2 место по России.

(2025)|Фото: trudkirov.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что раннее трудоустройство молодежи и трудоустройство выпускников по специальности – важное направление для развития экономики Кировской области.

"Сегодня прозвучала информация о законе о первом рабочем месте для молодежи. Законопроект крайне важный, его потенциал очень большой. Это может привлечь в наш регион в том числе и ребят из других субъектов страны. Мы видим стабильный прирост по внутренней миграции, приезжает много молодых людей. Важна донастройка нашего образования и последующего трудоустройства выпускников с точки зрения взаимосвязи образования и производства. Это крайне важно, и данный проект прошу вести как самый главный проект этого года", – подчеркнул Александр Соколов.

