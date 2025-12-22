Аэропорт Шереметьево увеличит стоимость услуг для авиакомпаний

Аэропорт Шереметьево с 1 января 2026 года повысит основные сборы за обслуживание. Для российских авиакомпаний рост сборов составит 10%, для иностранных – 3%, говорится в материалах аэропорта. В 2025 году тарифы Шереметьево индексировал в марте.

Контролирующий пакет (66,06%) аэропорта Шереметьево принадлежит так называемому внутреннему офшору - МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД", зарегистрированному в Калининградской области. Текущая структура владения компании не раскрывается. До 2022 года компания была зарегистрирована на Кипре, контролировалась структурами семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, а также Аркадия Ротенберга.

Росимущество владеет пакетом в 30,46% акций аэропорта, у "Аэрофлота" 2,43%, у менеджмента аэропорта – 1,05%.