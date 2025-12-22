Уралец предстанет перед судом за нападение с ружьем на пункт приема металла

На Среднем Урале завершено расследование дела о вооруженном разбойном нападении на пункт приема металла. На скамье подсудимых оказался житель Нижних Серег.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось ночью 24 сентября 2025 года: обвиняемый со своим соучастником, дело которого выделено в отдельное производство, совершили разбойное нападение на пункт приема металла, где в тот момент находился один из работников. Нападение было совершено с двуствольным охотничьим ружьем, из которого выстрелили в работника пункта. Однако каких-либо повреждений тот не получил, поскольку успел укрыться за дверью. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, преступление было раскрыто "по горячим следам".

"Для задержания подозреваемых, которые были, как говорится, вооружены и очень опасны, из Екатеринбурга вызвали подкрепление в лице сотрудников СОБРа. Ближе к вечеру оперативниками МО МВД России "Нижнесергинский" и бойцами спецподразделения по месту жительства был задержан фигурант 1975 года рождения. От него стало известно, что второй участник нападения решил скрыться из Нижних Серег и в тот момент направлялся в столицу Среднего Урала. Через некоторое время на выезде из Нижних Серег в направлении поселка Атиг был задержан и второй соучастник, ехавший на рейсовом автобусе. После этого оба подельника были доставлены в отдел полиции", - отметил полковник Горелых.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело в ближайшее время будет рассмотрено судом.