В Тюмени упал с высоты рабочий

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сегодня утром на строительной площадке жилого комплекса "Айвазовский" на ул. Пожарных погиб рабочий. Он упал с высоты. На место происшествия выехал прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин.

Прокуратура округа по поручению прокуратуры Тюменской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.