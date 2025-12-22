22 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

В Екатеринбурге открыли сквер имени заслуженного тренера РСФСР Виктора Кобцева

В Екатеринбурге состоялось открытие сквера имени заслуженного тренера РСФСР по пожарно-прикладному спорту Виктора Кобцева. Зеленая зона располагается на пересечении улиц Фрунзе и Белинского напротив здания Отряда технического обеспечения пожарных. В торжественной церемонии принял участие глава города Алексей Орлов.

Открытие сквера имени Виктора Кобцева в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

"Сегодня мы открываем сквер имени человека, посвятившего жизнь служению, спорту и воспитанию молодежи – Виктора Алексеевича Кобцева. Это не просто благоустроенная территория и место для прогулок и отдыха, это пространство – живая память о выдающемся тренере, взрастившем множество чемпионов страны, чьи победы прославляли наш город и регион. Верю, что заложенные Виктором Алексеевичем традиции продолжат его ученики – настоящие профессионалы и наследники его дела", – сказал градоначальник.

Открытие сквера имени Виктора Кобцева в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

Открытие сквера имени Виктора Кобцева в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

Вместе с ним на открытие приехали начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев и глава администрации Ленинского района Элена Беруашвили. В сквере установлена памятная табличка, рассказывающая о заслугах Виктора Кобцева.

Открытие сквера имени Виктора Кобцева в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

Отметим, что под руководством Виктора Кобцева сборная команда Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты страны и более 30 раз занимала призовые места, а его воспитанники свыше 60 раз получали почетное звание чемпионов страны. В Екатеринбурге в память о выдающемся тренере уже второй год подряд проходят Всероссийские соревнования МЧС России "Кубок Виктора Кобцева" по пожарно-спасательному спорту с участием команд из 14 регионов страны.

Теги: Екатеринбург, Виктор Кобцев, сквер, открытие


