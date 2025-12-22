22 Декабря 2025
Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве суд оставил семье квартиру, которую она купила у мошенников

Мосгорсуд вынес решение в пользу многодетной семьи, которую наследник пытался выселить из квартиры, проданной им мошенниками.

Спорная квартира первоначально принадлежала женщине, которая в 2012 г. стала жертвой группы мошенников: передала им документы на жилище, после чего пропала. В 2013 г. преступники продали квартиру по поддельным документам семье с тремя несовершеннолетними детьми. Они купили жильё через ипотеку, вселились в него и живут там до сих пор. Лишь спустя 10 лет семья узнала, что приобрела жильё у мошенников.

Позже в Люблинский райсуд Москвы обратился наследник прежней хозяйки, объявленной в 2024 г. судом умершей. Он просил суд признать сделку недействительной и выселить семью. Заместитель Люблинского межрайонного прокурора Москвы заявил встречный иск, требуя признать семью добросовестными покупателями. Схожие требования выдвинула и живущая в квартире семья.

Суд первой инстанции вынес решение о признании сделок недействительными и применении соответствующих последствий: прекратил права собственности и права пользования жилым помещением покупателей и их детей, обязал их съехать. С таким решением не согласили ни ответчики, ни прокурор. В итоге Мосгорсуд отменил решение нижестоящего суда и отказал наследнику в иске, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

