WhatsApp* работает в России со сбоями

Российские пользователи WhatsApp* пожаловались на сбои в работе мессенджера. Больше всего проблем, судя по сервисам сбора жалоб на сбои, испытывают жители больших городов – Москвы и Санкт-Петербурга.

У кого-то из пользователей приложение вообще не открывается, у кого-то – не отправляются сообщения и/или медиафайлы.

РБК уточняет, что с сегодняшнего дня скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Операторы связи заявляют, что не имеют отношения к торможению мессенджера.

Роскомнадзор о блокировке приложения официально не сообщал, администрация WhatsApp* тоже не делала заявлений о проблемах в работе мессенджера в России.

*принадлежит американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ