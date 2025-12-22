В российских детских садах организовали более 400 музеев СВО

В российских детских садах организовано более 400 музеев, посвященных СВО и ее участникам. В школах таких заведений уде более 17 тыс., сообщил глава департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Дмитрий Юргин (сам участник СВО, Герой России).

По его словам, более 200 музейных комнат организовано в учреждениях дополнительного образования, более 400 – в колледжах и техникумах.