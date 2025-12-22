"УГМК-Застройщик" собирается благоустроить набережную у ЖК "Никольский"

"УГМК-Застройщик" планирует заняться благоустройством набережной возле ЖК "Никольский", возводимого на перекрестке улиц Белинского и Фурманова. Об этом заявил генеральный директор компании Евгений Мордовин.

По его словам, соответствующее соглашение с властями Екатеринбурга уже подписано. Компания разработает концепт линейного парка на 4,5 га. Мордовин отметил, что в уральской столице не хватает зеленых территорий как, например, у станции метро "Динамо". На набережной же планируется сделать красивую озелененную аллею с цветами, скамейками и детскими площадками. Для этого компания собирается привлечь к работе над проектом команду Urban Green, ежегодно устраивающую в городе "Атмофест".

Напомним, что ЖК "Никольский" вошел в топ 10 новостроек региона по потребительским качествам по версии ЕРЗ.РФ, а бюро "ИнПАД" получило награду на Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards за лучшее инженерное решение. Всего девелопер собирается возвести шесть зданий, два из которых высотой в 28 этажей планируется сдать уже в следующем году. В 2027 году будут готовы к сдаче еще две башни в 27 этажей, объединенных стилобатом. Подробнее о проекте мы рассказывали ранее.