В Челябинской области отменяют бумажные свидетельства о постановке на учет в ФНС

В Челябинской области с 1 января 2026 года постановка на учет в ФНС будет подтверждаться только выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Информация об этом размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

По новым правилам, привычные свидетельства и уведомления о постановке на учет, которые сейчас выдаются организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, отменяются.

Вместо них используется единая электронная выписка с данными об ИНН, ФИО или наименовании, дате постановки на учет и других сведениях. Электронная выписка будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный документ, заверенный печатью и подписью налоговой службы. Ранее выданные свидетельства сохраняют силу и менять их не нужно.

Получить выписку можно несколькими способами: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, сервис "Узнать ИНН", лично в налоговой службе или МФЦ, а также через портал "Госуслуги".